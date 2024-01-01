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تحسباً للحرب القادمة..الحكومة الإسرائيلية توزع هواتف تعمل بالأقمار الصناعية على وزرائها

الجمعة 02 أغسطس 2024 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحسباً للحرب القادمة..الحكومة الإسرائيلية توزع هواتف تعمل بالأقمار الصناعية على وزرائها



القدس المحتلة/سما/

وزعت الحكومة الإسرائيلية هواتف تعمل بالأقمار الصناعية على وزرائها، وليس فقط على أعضاء مجلس الوزراء، لضمان استمرارية الاتصال في حال انهيار شبكة الهواتف المحمولة، في حال اندلعت حرب مع إيران وحزب الله.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن مدير عام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع عقد أمس، التأكد من أن الهاتف مدعوم بمولدات مملوءة بالديزل، لكنه طالب "عدم نشر الذعر".

وأكد الموقع، أنه تم توزيع بعض الأجهزة على الوزراء فعليا، فيما أُعطي آخرون أمرا بشرائها فورا، لضمان الاستمرارية الوظيفية للوزراء، بناء على سيناريوهات منة بينها احتمال انهيار الشبكة الخلوية.

كما استعدت بعض المكاتب الحكومية مسبقا لهذه الوضعية، حيث قامت بشراء هواتف تعمل عبر الأقمار الصناعية للإدارة العليا.

وفي اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع المديرين التنفيذيين للوزارات الحكومية، طلب المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي التأكد من أن الهواتف المحمولة مدعومة بالمولدات وأن خزانات الديزل ممتلئة، مع التأكيد على ضمان استمرارية الاتصال الهاتفي في جميع الأوقات.

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