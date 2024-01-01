جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذ عملية الخليل

الخليل/سما/

اعلن جيش الاحتلال مساء اليوم، اعتقال منفذ عملية اطلاق النار والطعن المزدوجة والتي وقعت صباح اليوم بالقرب من مفرق بيت عينون شمال شرق الخليل.

وقد اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة يطا، واندلعت مواجهات اطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما ادى لاصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وداهم جيش الاحتلال منطقة الداخلية وحاصر عدة منازل تعود لعائلة بلل في المنطقة واعتقل 6 من افراد العائلة بضمنهم الشاب عز الدين عايد بلل 16 عاما يدعي جيش الاحتلال بأنه منفذ عملية الطعن.