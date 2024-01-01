العثور على جثة الشهيد القيادي في حزب الله فؤاد شكر..

بيروت /سما/

عثرت السلطات اللبنانية مساء اليوم الاربعاء، على جثة القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، الذي استشهد بغارة اسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وعقب الغارة استمر البحث عن جثة الشهيد القيادي 20 ساعة، نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة في المبنى.

وكانت اعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 5 مدنيين في الغارة.

وكان أكد جيش الاحتلال اغتيال القيادي شكر في غارة نفذها أمس الثلاثاء.

وأوضح الجيش الاسرائيلي أنه "أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو سيد محسن، فؤاد شكر القيادي الأبرز في حزب الله ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه. وتزامنا مع ذلك كان يُعتبر اليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب".

وأشار الجيش إلى أن "سيد محسن كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وكان مسؤولا عن قتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مدار السنين".