  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثي: اغتيال هنيّة تصعيد كبير وعازمون على الوقوف إلى جانب حماس

الأربعاء 31 يوليو 2024 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي: اغتيال هنيّة تصعيد كبير وعازمون على الوقوف إلى جانب حماس



صنعاء/سما/

قالت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) اليوم الاربعاء، إن اغتيال القائد إسماعيل هنية تصعيد كبير وتجاوز أكبر وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضافت حركة انصار الله أن اغتيال هنية جريمة إرهابية تشكل خسارة فادحة على الأمة في مرحلة مفصلية من المواجهة مع الاحتلال.

وأكدت الحركة: عازمون على الوقوف إلى جانب حماس وكل فصائل المقاومة في التصدي للعربدة الاسرائيلية المدعومة أميركيا.

وأشارت الى أن تمادي الاحتلال في جرائم الإبادة واغتيال الشخصيات القيادية، يدل على عجزه وفشله الذريع في الحرب.

وقالت الحركة: يستوجب على المتخاذلين وخصوصا الأنظمة الحاكمة، الاستيقاظ من سباتهم والعمل الجاد لحفظ كرامة الأمة ونصرة فلسطين.

وجددت العهد والعزم على نصرة فلسطين وقضيتها، والاستمرار على نهج المقاومة حتى النصر.

وأكدت: جريمة اغتيال القائد هنية لن تثني الشعب الفلسطيني، ولن تحول دون استمرار مقاومته بقدر ما تزيده ثباتا وصلابة.

الأكثر قراءة اليوم

هكذا تم اغتيال اسماعيل هنية في طهران .. النخالة تواجد في نفس المبنى...

اسرائيل تغتال إسماعيل هنية في قلب طهران..

من هو مرافق هنية الذي استشهد معه في طهران؟

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية وقائد كبير في حزب الله

من هو فؤاد شكر المعروف بـ”الحاج محسن” المستهدف من الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ؟

نشوةٌ عارمةٌ في اسرائيل بعد اغتيال الشهيديْن شكر وهنيّة.. وزراء يحتفلون ويتوّعدون..

هُجوم نتنياهو على الضاحية الجنوبيّة واستهداف قائد من “حزب الله” ..

الأخبار الرئيسية

IMG_5239

بعد اغتيال هنية..إيران رفعت "علم الثأر" الأحمر

هكذا تم اغتيال اسماعيل هنية في طهران .. النخالة تواجد في نفس المبنى...

نشوةٌ عارمةٌ في اسرائيل بعد اغتيال الشهيديْن شكر وهنيّة.. وزراء يحتفلون ويتوّعدون..

“حزب الله”: هنية من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر الذين وقفوا أمام مشروع الهيمنة الأمريكية والاحتلال

اجتماع أمني طارئ في إيران بشأن عملية اغتيال هنية.. والرئيس الإيراني يهدد: سنجعل “المحتلين يندمون على فعلتهم الجبانة”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية