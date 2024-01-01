الحوثي: اغتيال هنيّة تصعيد كبير وعازمون على الوقوف إلى جانب حماس

صنعاء/سما/

قالت حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) اليوم الاربعاء، إن اغتيال القائد إسماعيل هنية تصعيد كبير وتجاوز أكبر وانتهاك سافر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

وأضافت حركة انصار الله أن اغتيال هنية جريمة إرهابية تشكل خسارة فادحة على الأمة في مرحلة مفصلية من المواجهة مع الاحتلال.

وأكدت الحركة: عازمون على الوقوف إلى جانب حماس وكل فصائل المقاومة في التصدي للعربدة الاسرائيلية المدعومة أميركيا.

وأشارت الى أن تمادي الاحتلال في جرائم الإبادة واغتيال الشخصيات القيادية، يدل على عجزه وفشله الذريع في الحرب.

وقالت الحركة: يستوجب على المتخاذلين وخصوصا الأنظمة الحاكمة، الاستيقاظ من سباتهم والعمل الجاد لحفظ كرامة الأمة ونصرة فلسطين.

وجددت العهد والعزم على نصرة فلسطين وقضيتها، والاستمرار على نهج المقاومة حتى النصر.

وأكدت: جريمة اغتيال القائد هنية لن تثني الشعب الفلسطيني، ولن تحول دون استمرار مقاومته بقدر ما تزيده ثباتا وصلابة.