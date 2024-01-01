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مجزرة إسرائيلية جديدة وسط قطاع غزة بعد استهداف مركبة في بلدة “الزوايدة”

الأربعاء 31 يوليو 2024 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة إسرائيلية جديدة وسط قطاع غزة بعد استهداف مركبة في بلدة “الزوايدة”



غزة /سما/

استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، الأربعاء، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية في مستشفى “شهداء الأقصى” بأن “المستشفى استقبل 10 شهداء و3 مصابين بجراح مختلفة، جراء غارة إسرائيلية”.
وقال شهود عيان لمراسل الأناضول، إن “طائرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية على شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات داخل المركبة وخارجها”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

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