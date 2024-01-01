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خامنئي: الثأر لاغتيال هنية واجب إيران والعقاب القاسي للصهيانة اّت لا محالة..

الأربعاء 31 يوليو 2024 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي: الثأر لاغتيال هنية واجب إيران والعقاب القاسي للصهيانة اّت لا محالة..



طهران/ وكالات/

قال الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي اليوم الأربعاء إن الثأر لدماء إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “واجب على طهران” لأنه وقع بالعاصمة الإيرانية.
وأضاف أن “الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس”.
وفي بيان الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.
وقالت الحركة، في بيان، إنها “تنعى لأبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان”، واعلنت اسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء الثلاثاء.
وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.
ومن جهته قال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الأربعاء إن اغتيال إسماعيل هنيئة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران “سيقابل برد قاس وموجع”.
وتوعد بأن “إيران ومحور المقاومة سيردان على هذه الجريمة”، في إشارة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجمهورية الإسلامية في أنحاء الشرق الأوسط.
وأعلنت إيران الأربعاء الحداد ثلاثة أيام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الذي اتُهمت إسرائيل بتنفيذه.
وأعلنت الحكومة في بيان “الحداد العام لثلاثة أيام بعد استشهاد إسماعيل هنية”.
وفي 2021، أعيد انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس للمرة الثانية على التوالي لدورة تنتهي عام 2025.

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