القوى الوطنية والاسلامية تعلن الإضراب الشامل في الضفة تنديدا باغتيال هنية

رام الله / سما/

اعنلت القوى الوطنية والاسلامية في فلسطين الاضراب الشامل والخروج في مسيرات غضب وعلى مناطق التماس تنديدا باغتيال القائد الوطني الكبير إسماعيل هنية.

واضاف بيان القوى أن الاغتيال ياتي في اطار ارهاب دولة الاحتلال وحرب الاباده والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي الوقت الذي تنعى القوى الشهيد القائد إسماعيل هنيه لكل شعبنا الفلسطيني ولامتنا واحرار العالم وتؤكد أن هذا الأغتيال الجبان لن يكسر ارادة شعبنا في المقاومه والصمود بل سيزيدنا تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقنا وثوابتنا وكفاحنا ومقاومتنا من أجل الحريه والاستقلال.