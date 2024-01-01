  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القوى الوطنية والاسلامية تعلن الإضراب الشامل في الضفة تنديدا باغتيال هنية

الأربعاء 31 يوليو 2024 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية والاسلامية تعلن الإضراب الشامل في الضفة تنديدا باغتيال هنية



رام الله / سما/

اعنلت القوى الوطنية والاسلامية في فلسطين الاضراب الشامل والخروج في مسيرات غضب وعلى مناطق التماس تنديدا باغتيال القائد الوطني الكبير إسماعيل هنية.

واضاف بيان القوى أن الاغتيال ياتي في اطار ارهاب دولة الاحتلال وحرب الاباده والتدمير والقتل في ظل عجز المجتمع الدولي لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي الوقت الذي تنعى القوى الشهيد القائد إسماعيل هنيه لكل شعبنا الفلسطيني ولامتنا واحرار العالم وتؤكد أن هذا الأغتيال الجبان لن يكسر ارادة شعبنا في المقاومه والصمود بل سيزيدنا تصميما وإصرارا على المضي قدما بالتمسك بحقوقنا وثوابتنا وكفاحنا ومقاومتنا من أجل الحريه والاستقلال.

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية وقائد كبير في حزب الله

منظمة “أوكسفام” تنشر حصيلة صادمة لأعداد الشهداء الفلسطينيين “المتوقعين” خلال عطلة البرلمان البريطاني..

حمل إسرائيل مسؤولية حادث مجدل شمس..جنبلاط يحسم خياره مع المُقاومة..

من هو فؤاد شكر المعروف بـ”الحاج محسن” المستهدف من الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ؟

هُجوم نتنياهو على الضاحية الجنوبيّة واستهداف قائد من “حزب الله” ..

هارتس: دولة إسرائيل تسير بخطىً حثيثةٍ نحو الانهيار الكامل ونتنياهو يجرنا نحو الهاوية..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد رسميا اغتياله القيادي في حزب الله فؤاد شكر

الأخبار الرئيسية

هكذا تم اغتيال اسماعيل هنية في طهران .. النخالة تواجد في نفس المبنى...

نشوةٌ عارمةٌ في اسرائيل بعد اغتيال الشهيديْن شكر وهنيّة.. وزراء يحتفلون ويتوّعدون..

“حزب الله”: هنية من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر الذين وقفوا أمام مشروع الهيمنة الأمريكية والاحتلال

اجتماع أمني طارئ في إيران بشأن عملية اغتيال هنية.. والرئيس الإيراني يهدد: سنجعل “المحتلين يندمون على فعلتهم الجبانة”

اسرائيل تغتال إسماعيل هنية في قلب طهران..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية