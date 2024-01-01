299 يوم من العدوان على فلسطين: شهداء بالعشرات وتراجع للدبابات بخان يونس

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 299 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٧ شهيد و ٧٣ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٩٤٠٠ شهيد و ٩٠٩٩٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وانهى جيش الاحتلال عمليته العسكرية الواسعة في القرى الشرقية لخان يونس بعد ثماني ايام قتل فيها ٢٥٠ مواطن واصاب نحو ٧٠٠ اخرين.

وانتشلت فرق الدفاع المدني ٤٢ جثمان لشهيد بعد تراجع الدبابات.

وصباح اليوم استهدفت طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة زعرب في محيط مركز الإيواء التابع للصليب الأحمر في منطقة فش فرش غربي رفح ما اسفر عن استشهاد مواطن و عدد من الاصابات.

ويواصل جيش الاحتلال نسف المنازل خاصة في حي كندا غرب رفح.

وسط قطاع غزة

وارتقى ١٢ شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت عدة منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة

وقصف جيش الاحتلال العربة التي تحمل الشهداء ما ادى لارتفاع الأعداد.

غزة والشمال

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على عدة أحياء داخل مدينة غزة .

وجددت الدبابات قصفها المدفعي لاحياء المدينة.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف اسرائيلي استهدف شقة لعائلة البلعاوي في شارع الجلاء شمال مدينة غزة..