اصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع

الخليل/ سما/

أصيب مستوطن بجروح وصفت بالخطيرة، وذلك في عملية إطلاق نار نفذت صباح اليوم الأربعاء، على شارع 60 قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الجيش، أطلق مسلح النار على مركبة إسرائيلية ثم هاجم السائق، البالغ من العمر حوالي 40 عامًا، وطعنه في اليد والرأس واصيب بجراح خطيرة ونقل إلى مشفى هداسا .

مصادر الاحتلال افادت بان منفذ العملية شمال الخليل كان ينوي إطلاق النار فحصل خلل بالسلاح فقام بطعن مستوطن واصابه بجروح خطيرة.

وذكر جيش الاحتلال أن عملية مطاردة لمنفذ العملية الذي فر من المكان تجري الآن، و تم اغلاق الطرق.