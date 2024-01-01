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من هو مرافق هنية الذي استشهد معه في طهران؟

الأربعاء 31 يوليو 2024 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو مرافق هنية الذي استشهد معه في طهران؟



طهران/ وكالات/

نشرت وسائل إعلام تابعة لحماس، صورة لوسيم أبو شعبان، المرافق الشخصي لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية الذي استشهد معه في عملية اغتيال بطهران.

وحسبما أعلن الحرس الثوري في بيان، فإن هنية استشهد مع أحد حراسه الشخصيين، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن "هنية قضى وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامته في طهران".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أيضا أن "التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا".

وطلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، من الوزراء عدم التعليق على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وآخر ظهور لهنية كان الثلاثاء، حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيسا

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