مصادر ايرانية : تشييع هنية في طهران غدا الخميس ..

طهران/ وكالات/

كشفت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيشيع في طهران حيث اغتيل.

ومن المرجح أن تقام هذه المراسم غدا الخميس، وفق وسائل إعلام محلية

فيما ذكرت تقارير بأن الشهيد اسماعيل هنية الذي اغتالته اسرائيل فجر اليوم في طهران، سيشيع جثمانه الجمعة المقبلة في مكان إقامته في قطر.

وفي الوقت نفسه، أدانت قطر عملية الاغتيال، معتبرة أن "عملية الاغتيال وسلوك إسرائيل الذي يلحق الضرر بالمدنيين سيؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى دوامة من الفوضى ستقوض فرص السلام".وان اغتيال هنية يعتبر تصعيدا خطيرا .