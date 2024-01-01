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“حماس”: إسرائيل فتحت النار على نفسها وليس على هنية وعملية الاغتيال لن توقف فكرة الحركة

الأربعاء 31 يوليو 2024 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“حماس”: إسرائيل فتحت النار على نفسها وليس على هنية وعملية الاغتيال لن توقف فكرة الحركة



القدس المحتلة / سما/

قال القيادي في حماس سامي أبو زهري، إن إسرائيل “فتحت النار على نفسها وليس على (رئيس المكتب السياسي للحركة) إسماعيل هنية” الذي اغتيل فجر الأربعاء في العاصمة الإيرانية طهران.
وأضاف أبو زهري في تصريح للأناضول عقب الاغتيال: “هذا الاحتلال عليه أن يدرك أنه فتح النار على نفسه، وليس على إسماعيل هنية”.
وتابع: “الاحتلال يريد كسر إرادة الحركة والشعب الفلسطيني، لكن حماس فكرة، واستشهاد قادتها لا يوقف هذه الفكرة”.
وأردف: “حماس تتعاظم مع كل قطرة دم تسيل لأجل حرية هذه الأرض الطاهرة، ودماء القادة ليست أزكى من دماء أطفال شعبنا”.

ولفت أبو زهري إلى أن “هذا ثمن كبير ونحن جاهزون لدفعه لأجل القدس والتحرير، ولا نهاية لهذا الطريق إلا بتحرير القدس”.
وأكد أن “هذا الاغتيال لن يحقق أهداف الاحتلال، ولن يستطيع دفع حماس للاستسلام، فحماس ماضية في هذا الطريق حتى النهاية، وهذه الدماء تزيدها تشبثًا وإصرارًا”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان”.
كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحا أن “التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا”.
فيما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلا: “لا نعلق على هذه التقارير”.
جاء ذلك على لسان مسؤول في وحدة متحدث الجيش لمراسل الأناضول عبر الهاتف صباح الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان يؤكد مقتل هنية في هجوم إسرائيلي بطهران.
وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء الثلاثاء.
وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.
وأعيد انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس للمرة الثانية على التوالي عام 2021 لدورة تنتهي في 2025.

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