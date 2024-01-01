  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“حزب الله”: هنية من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر الذين وقفوا أمام مشروع الهيمنة الأمريكية والاحتلال

الأربعاء 31 يوليو 2024 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
“حزب الله”: هنية من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر الذين وقفوا أمام مشروع الهيمنة الأمريكية والاحتلال



سما / وكالات /

نعى حزب الله اللبناني، الأربعاء، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، واصفا إياه بأنه كان من القادة الكبار الشجعان الذين واجهوا مشروع الهيمنة الأمريكية والاحتلال الصهيوني”.
وقال الحزب في بيان: “القائد الشهيد إسماعيل هنية من قادة المقاومة الكبار في عصرنا الحاضر، ‏الذين وقفوا بكل شجاعة أمام مشروع الهيمنة الأمريكية والاحتلال الصهيوني”.
وأضاف: “كان من الذين حملوا ‏دماءهم على أكفّهم مستعدين للشهادة في سبيل القضية التي آمنوا بها وكانوا ‏ينتظرون هذه الشهادة دائما وعلى طول الطريق”.‏

وأكد حزب الله على أن “شهادة القائد هنية ستزيد المقاومين في كل ‏ساحات المقاومة إصرارًا وعنادًا على مواصلة طريق الجهاد”.
كما شدد على أنها “ستجعل عزيمتهم أقوى ‏في مواجهة العدو الصهيوني قاتل النساء والأطفال ومرتكب الإبادة الجماعية في غزة ‏والمغتصب لأرض فلسطين ومقدسات الأمّة”.‏
وأضاف في بيان نعي هنية: “إنّنا في حزب الله نشارك إخواننا الأعزّاء في حركة حماس جميع مشاعر الألم بأنّ القادة في ‏حركاتنا يتقدمون شعوبهم ومجاهديهم إلى الشهادة ومشاعر الثقة بالوعد الإلهي ‏بالنصر”.
وصباح الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية” غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باغتيال هنية في طهران، موضحا أن “التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا”.
فيما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلا لمراسل الأناضول: “لا نعلق على هذه التقارير”.
ومن المرتقب أن تعقد لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني اجتماعا طارئًا، اليوم الأربعاء، بشأن اغتيال هنية، وفق ما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، بحسب وكالة إرنا الرسمية.

الأكثر قراءة اليوم

شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية وقائد كبير في حزب الله

منظمة “أوكسفام” تنشر حصيلة صادمة لأعداد الشهداء الفلسطينيين “المتوقعين” خلال عطلة البرلمان البريطاني..

حمل إسرائيل مسؤولية حادث مجدل شمس..جنبلاط يحسم خياره مع المُقاومة..

من هو فؤاد شكر المعروف بـ”الحاج محسن” المستهدف من الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ؟

هُجوم نتنياهو على الضاحية الجنوبيّة واستهداف قائد من “حزب الله” ..

هارتس: دولة إسرائيل تسير بخطىً حثيثةٍ نحو الانهيار الكامل ونتنياهو يجرنا نحو الهاوية..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد رسميا اغتياله القيادي في حزب الله فؤاد شكر

الأخبار الرئيسية

هكذا تم اغتيال اسماعيل هنية في طهران .. النخالة تواجد في نفس المبنى...

نشوةٌ عارمةٌ في اسرائيل بعد اغتيال الشهيديْن شكر وهنيّة.. وزراء يحتفلون ويتوّعدون..

اجتماع أمني طارئ في إيران بشأن عملية اغتيال هنية.. والرئيس الإيراني يهدد: سنجعل “المحتلين يندمون على فعلتهم الجبانة”

اسرائيل تغتال إسماعيل هنية في قلب طهران..

جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد رسميا اغتياله القيادي في حزب الله فؤاد شكر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية