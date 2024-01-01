اجتماع أمني طارئ في إيران بشأن عملية اغتيال هنية.. والرئيس الإيراني يهدد: سنجعل “المحتلين يندمون على فعلتهم الجبانة”

سما / وكالات /

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء إن إيران “ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة” باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران.

ولم يتضمن بيانه الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية المزيد من التوضيح.

تعقد لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني اجتماعا طارئاً، الأربعاء، بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، بحسب وكالة إرنا الرسمية.

وقال رضائي، إن “لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني ستعقد اجتماعا طارئاً اليوم بشأن الهجوم الإرهابي على الشهيد هنية”.

وأوضح رضائي أن المسؤولين الإيرانيين يواصلون التحقيق في عملية اغتيال هنية.

هذا وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي حذر اليوم الأربعاء من أن “إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا” لاغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان”.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني باستشهاد هنية في طهران، موضحا أن “التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا”.

فيما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلا لمراسل الأناضول: “لا نعلق على هذه التقارير”.