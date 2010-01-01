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اسرائيل تغتال إسماعيل هنية في قلب طهران..

الأربعاء 31 يوليو 2024 06:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تغتال إسماعيل هنية في قلب طهران..



طهران / وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد إسماعيل هنية رئيس الحركة.

وقالت الحركة في بيان: "تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد".

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