جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد رسميا اغتياله القيادي في حزب الله فؤاد شكر

القدس المحتلة/سما/

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتياله القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في غارة نفذها الثلاثاء، على الضاحية الجنوبية في بيروت معقل الجماعة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "الجيش قضى على المدعو سيد محسن (فؤاد شكر) القيادي الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للتنظيم".

وأوضح الجيش الاسرائيلي أنه "أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتية وردت من هيئة الاستخبارات العسكرية وقضت على المدعو سيد محسن، فؤاد شكر القيادي الأبرز في حزب الله ومسؤول الشؤون الاستراتيجية فيه. وتزامنا مع ذلك كان يُعتبر اليد اليمنى لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، ومستشاره لشؤون التخطيط وإدارة الحرب".

وأشار الجيش إلى أن "سيد محسن كان يدير القتال في مواجهة إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر وكان مسؤولا عن قتل العديد من الإسرائيليين والأجانب على مدار السنين".

وتابع بيان الجيش قائلا إن "المنظومة الاستراتيجية التي قادها محسن مسؤولة عن معظم الوسائل القتالية الأكثر تطورا المتوفرة لدى حزب الله وبشكل خاص الصواريخ الدقيقة، وصواريخ الكروز، وصواريخ الكروز البحرية والقذائف الصاروخية طويلة المدى إلى جانب تطوير وتشغيل المسيّرات لدى حزب الله".