الرئيس يستقبل مدير عام مؤسسة الحق

رام الله / سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وجرى خلال اللقاء، بحث أهمية القرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأرض الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين.

وأكد سيادته، أهمية تضافر جميع الجهود الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الاستفادة القصوى من هذا القرار التاريخي الذي يعتبر انتصارا قانونيا لدولة فلسطين في سعيها لإنهاء الاحتلال ومحاكمته على جرائمه بحق شعبنا وأرضنا.

وجدد السيد الرئيس، التأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية الفلسطينية كافة في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية، من خلال توثيق جرائم الاحتلال وإعداد التقارير والمناصرة الدولية لحقوق شعبنا كافة.