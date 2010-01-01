الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويصيب ثالثا بالرصاص في الضفة الغربية

الخليل/سما/

قتل الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فلسطينيين وأصاب ثالثا بالرصاص في 3 اعتداءات منفصلة شمالي وجنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “الشاب رمضان حسين محمد صادق (45 عاما) استُشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بمنطقة الصدر والرأس والظهر، خلال تواجده أمام منزله بمنطقة خلة العامود (نابلس- شمال)”.

وأوضحت أن “قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الخلة عصر اليوم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين؛ ما أدى إلى إصابة صادق”.

وجنوبي الضفة، نقلت “وفا” عن هيئة الارتباط الفلسطيني (جهة تواصل رسمية مع إسرائيل) تأكيدها “استشهاد الفتى محمد مراد محمد شحدة جرادات (14 عاما) من بلدة سعير قرب دوار بيت عينون شمال الخليل”.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب جرادات من مسافة قريبة، فأصابته بجروح، و”تركته ينزف في المكان دون تقديم الإسعاف له، حيث منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر من الوصول إليه”.

وتداول ناشطون وصحفيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا تظهر شخصا سالت منه الدماء وهو ملقى على الأرض بجوار نقطة عسكرية إسرائيلية.

وفي مدينة قلقيلية (شمال)، ذكرت جمعية الهلال الأحمر، عبر بيان، أن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة لشاب (24 عاما) برصاص حي في الصدر واليد من بلدة حبلة” جنوبي المدينة.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة، فاندلعت مواجهات مع السكان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 594 فلسطينيا وأصاب 5 آلاف و400 واعتقل 9 آلاف و880، وفق جهات رسمية فلسطينية.

وصعَّد الجيش اعتداءاته في الضفة بموازاة حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة؛ منذ 7 أكتوبر؛ ما أسفر عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.