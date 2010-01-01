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من هو فؤاد شكر المعروف بـ”الحاج محسن” المستهدف من الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ؟

الثلاثاء 30 يوليو 2024 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو فؤاد شكر المعروف بـ”الحاج محسن” المستهدف من الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ؟



بيروت/ سما/

أشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن القيادي في حزب الله، فؤاد شكر وأسمه الحركي “الحاج محسن”، هو المستهدف في الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية في الضاحية الجنوبية في بيروت، ضد “قائد حزب الله المسؤول عن قتل 12 طفلا في مجدل شمس”، بحسب زعم بيان للجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر أن فؤاد شكر هو المستشار العسكري لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ويعتبره الإسرائيليون الرجل الثاني في حزب الله.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد حدد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، للمعلومات عن فؤاد شكر، وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية.
وفقا للإعلام الإسرائيلي، لعب فؤاد شكر دورا رئيسيا في تفجير عام 1983 لثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت، لبنان، مما أسفر عن مقتل 241 من أفراد الخدمة الأميركية.

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