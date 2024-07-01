شاهد..اغتيال عضو كبير في حزب الله ..الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض لقصف إسرائيلي

بيروت/ سما/

استهدفت غارة اسرائيلية الثلاثاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحزب وكالة فرانس برس، بعد ثلاثة أيام من توعّد إسرائيل بالرد على هجوم دام في الجولان المحتل نسبته الى التنظيم اللبناني.

وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، إن القصف استهدف مبنى في محيط مجلس الشورى التابع لحزب الله في حارة حريك، فيما أفاد شهود عيان فرانس برس عن دوي قوي تردد صداه في المنطقة ، تبعه انبعاث سحابة دخان كثيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم “دقيق” في العاصمة اللبنانية بيروت أسفرت عن استشهاد قائد في “حزب الله” مسؤول عن “قتل الأطفال في مجدل شمس” والعديد من مواطني إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان: “في هذا الوقت لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية، والتفاصيل الإضافية ستنشر لاحقا”.

واعلنت وسائل إعلام إسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي اعلن مسؤوليته عن ضربة بيروت ويقول “الأمور انتهت”، واعلن ان الضربة استهدفت القائد المسؤول عن هجوم الجولان.

وقال مصدر أمني ان الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف. وقالت وسائل اعلام عبرية ان الاغتيال استهدف الحاج محسن وهو الرجل الثاني في حزب الله ويعتبر رئيس اركان الحزب..

وقالت مصادر اعلامية مساء الثلاثاء إن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا في حزب الله في الهجوم.

وأكدت أن الطيران الاسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط أنباء عن وقوع إصابات.

وأفادت قناة “13” العبرية بأن الجيش الإسرائيلي اغتال قياديا كبيرا في حزب الله.

وصرح مصدر أمني لوكالة “رويترز” بأن هدف الهجوم في بيروت هو عضو كبير في حزب الله.

وأشارت قناة “12” إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت انتهى.

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في إفادة صحفية “نواصل العمل نحو التوصل لحل دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن. نريد بالتأكيد تجنب أي نوع من التصعيد”.

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