استشهاد 10 فلسطينيين في مجزرتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا وعربة تنقل مصابين وسط قطاع غزة

غزة / سما /

استشهاد 10 فلسطينيين، الثلاثاء، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا وعربة “كارو” يجرها حمار كانت تنقل مصابين بين مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن “مستشفى العودة” في بيان وصل "سما" عن “وصول 9 شهداء جراء غارتين إسرائيليتين على مخيم البريج”.

كما وصل، بحسب مصدر طبي للأناضول، “شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى شرق مدينة دير البلح (وسط)، سقط في نفس الاستهداف”.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إنّ قصفا إسرائيليا مزدوجا استهدف منزلاً في بلوك 1 بمخيم البريج، وعربة كارو كانت تنقل جثامين الشهداء والجرحى على مدخل النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر.

وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان القصف ونقلت الضحايا إلى مستشفيي “العودة” و”شهداء الأقصى”.