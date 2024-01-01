الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من شرق خانيونس ..250 شهيدا و300 مصابا..

غزة / سما /

انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من القرى الشرقية لمحافظة خان يونس بعد عدوان بري استمر لثمانية أيام وخلف 255 شهيداً و 300 مصاب عدا عن 31 مفقوداً.

وأشار الدفاع المدني إلى ان طواقمه انتشلت اليوم ٤٢ شهيدا من قرية بني سهيلا وان لديها بلاغات عن عشرات المفقودين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي ان 31 منزلاً مأهولاً قصفه الاحتلال فوق رؤوس ساكنيه و320 منزلاً ومبنىً سكنياً طاله قصف الاحتلال.

واستهدف جيش الاحتلال ودمر القطاعات الحيوية شرق محافظة خان يونس وأعاق عشرات عمليات التنسيق للوصول لعشرات المصابين والشهداء خلال العدوان.

وأكد المكتب ان جيش الاحتلال كرر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشأن التهجير والنزوح، وعمل على تهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وعرض حياتهم للموت.

وأدان المكتب بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين شرق محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين وإزهاق أرواح المئات.

وطالب المحاكم الدولية والمجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين مطالبا بوقف هذا العار ووقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف هذه الجرائم وهذه المجازر بشكل فوري وعاجل.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و73 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 39400 شهيد و90996 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.