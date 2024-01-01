  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من شرق خانيونس ..250 شهيدا و300 مصابا..

الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي ينسحب من شرق خانيونس ..250 شهيدا و300 مصابا..



غزة / سما /

انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من القرى الشرقية لمحافظة خان يونس بعد عدوان بري استمر لثمانية أيام وخلف 255 شهيداً و 300 مصاب عدا عن 31 مفقوداً.
وأشار الدفاع المدني إلى ان طواقمه انتشلت اليوم ٤٢ شهيدا من قرية بني سهيلا وان لديها بلاغات عن عشرات المفقودين.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي ان 31 منزلاً مأهولاً قصفه الاحتلال فوق رؤوس ساكنيه و320 منزلاً ومبنىً سكنياً طاله قصف الاحتلال.
واستهدف جيش الاحتلال ودمر القطاعات الحيوية شرق محافظة خان يونس وأعاق عشرات عمليات التنسيق للوصول لعشرات المصابين والشهداء خلال العدوان.
وأكد المكتب ان جيش الاحتلال كرر ارتكاب الجريمة ضد الإنسانية بشأن التهجير والنزوح، وعمل على تهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين وعرض حياتهم للموت.
وأدان المكتب بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال للمجازر المروّعة ضد المدنيين والنازحين شرق محافظة خان يونس (جنوب قطاع غزة)، محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد المدنيين وإزهاق أرواح المئات.
وطالب المحاكم الدولية والمجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين مطالبا بوقف هذا العار ووقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف هذه الجرائم وهذه المجازر بشكل فوري وعاجل.

ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا و73 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 39400 شهيد و90996 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يلغي مشاورات الضربة العسكرية في لبنان وسط حالة من فقدان السيطرة في البلاد واقتحا

حماس: نتنياهو أضاف شروطا ومطالب للمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية

بعد اقتحام وزراء سجنا تضامنا مع جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني من غزة.. لابيد: إسرائيل بخطر وجودي ..

بمشاهد تدمير وتفجير الدبابات الإسرائيلية.. “القسام” تبعث رسالة دعم إلى المقاومة في لبنان: ستُكملون المُهمة

غالانت يتهم نتنياهو علنًا بعرقلة التوصل لاتفاق مع “حماس” : مطالبه الجديدة ضيّعت الفرصة

كاتس يطالب حلف الأطلسي بطرد تركيا من عضويته ورئيس شمال قبرص يدين تصريحاته “الدنيئة” ضد اردوغان

الجيش الإسرائيلي ينقل 3 كتائب إلى قاعدة “بيت ليد” التي تسودها الفوضى بعد حادثة الاعتداء على أسير من غزة

الأخبار الرئيسية

منظمة “أوكسفام” تنشر حصيلة صادمة لأعداد الشهداء الفلسطينيين “المتوقعين” خلال عطلة البرلمان البريطاني..

الجنائية الدولية تنتظركم..صحيفة عبرية: 36 أسيرا من غزة استشهدوا داخل معتقل “سيدي تيمان”

هارتس: دولة إسرائيل تسير بخطىً حثيثةٍ نحو الانهيار الكامل ونتنياهو يجرنا نحو الهاوية..

حزب الله : الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل"..

الدولة تتفكك..مسؤول سابق يدعو قادة إسرائيل لصياغة طلب موحد لاستقالة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية