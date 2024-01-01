  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مستشار خامنئي يتوعد إسرائيل برد قاسٍ إذا استهدفت لبنان

الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار خامنئي يتوعد إسرائيل برد قاسٍ إذا استهدفت لبنان



طهران /وكالات /

أعلن مستشار المرشد الأعلى في إيران، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران كمال خرازي، أن إسرائيل ستواجه برد قاسٍ في حال شنت هجوماً على لبنان، بذريعة الرد على استهداف مجدل شمس في مرتفعات الجولان.
وقال خرازي وفقاً لما نقلته وكالة “إرنا”، اليوم الثلاثاء: “يجب أن تعرف إسرائيل أنها إذا أقدمت على هذه المخاطرة فإنها ستواجه رداً قاسياً”.
وتابع “أفضل حل لنتنياهو هو إنهاء الحرب الوحشية في غزة، لأنه إذا استمر في الحرب فلن يحصل على شيء سوى الخسائر البشرية والدمار”.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن “إسرائيل تعتزم الآن توسيع نطاق الحرب من خلال اتهام “حزب الله “بضرب الجولان المحتل”. مضيفاً أن “الاتهامات الإسرائيلية سخيفة، حيث يعارض سكان الجولان المحتل” السلطات الإسرائيلية.
من الجدير بالذكر أن انفجار صاروخ في ملعب كرة القدم في مجدل شمس يوم 27 يوليو، أدى لمقتل 12 شخصاً من بينهم أطفال، وإصابة نحو 40 آخرين.
واتهمت السلطات الإسرائيلية “حزب الله” اللبناني بالتسبب بالحادث، وتوعدت بالرد. من جهته نفى “حزب الله” تورطه في هذا الحادث.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يلغي مشاورات الضربة العسكرية في لبنان وسط حالة من فقدان السيطرة في البلاد واقتحا

حماس: نتنياهو أضاف شروطا ومطالب للمقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية

بعد اقتحام وزراء سجنا تضامنا مع جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني من غزة.. لابيد: إسرائيل بخطر وجودي ..

بمشاهد تدمير وتفجير الدبابات الإسرائيلية.. “القسام” تبعث رسالة دعم إلى المقاومة في لبنان: ستُكملون المُهمة

غالانت يتهم نتنياهو علنًا بعرقلة التوصل لاتفاق مع “حماس” : مطالبه الجديدة ضيّعت الفرصة

كاتس يطالب حلف الأطلسي بطرد تركيا من عضويته ورئيس شمال قبرص يدين تصريحاته “الدنيئة” ضد اردوغان

الجيش الإسرائيلي ينقل 3 كتائب إلى قاعدة “بيت ليد” التي تسودها الفوضى بعد حادثة الاعتداء على أسير من غزة

الأخبار الرئيسية

منظمة “أوكسفام” تنشر حصيلة صادمة لأعداد الشهداء الفلسطينيين “المتوقعين” خلال عطلة البرلمان البريطاني..

الجنائية الدولية تنتظركم..صحيفة عبرية: 36 أسيرا من غزة استشهدوا داخل معتقل “سيدي تيمان”

هارتس: دولة إسرائيل تسير بخطىً حثيثةٍ نحو الانهيار الكامل ونتنياهو يجرنا نحو الهاوية..

حزب الله : الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل"..

الدولة تتفكك..مسؤول سابق يدعو قادة إسرائيل لصياغة طلب موحد لاستقالة نتنياهو والذهاب إلى انتخابات مبكرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية