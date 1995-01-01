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شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان والاحتلال يقصف 10 اهداف لـ”حزب الله”..

الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان والاحتلال يقصف 10 اهداف لـ”حزب الله”..



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مهاجمته نحو 10 أهداف لـ”حزب الله” في 7 مناطق جنوب لبنان.
وقال في بيان مقتضب: “منذ ساعات مساء أمس (الاثنين)، أغار الجيش من خلال طائرات سلاح الجو والمدفعية على نحو 10 أهداف لحزب الله في 7 مناطق بجنوب لبنان”.
وأضاف: “في الغارات التي تم شنها جوا وبرا، تم القضاء على مسلح من حزب الله في منطقة بيت ليف، وتدمير مستودع أسلحة وبنى معادية ومبان عسكرية ومنصة صاروخية استخدمها حزب الله في جنوب لبنان”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بيت ليف، أدّت إلى استشهاد الشاب “ح. ح. م” وإلى أضرار فادحة بالمنزل.
ولاحقا، نعى “حزب الله” في بيان، العنصر “حسن حسين ملك – بدر، مواليد عام 1995 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس” وفق تعبيره.
وباستشهاد ملك ترتفع حصيلة شهداء “حزب الله” جراء المواجهات مع إسرائيل إلى 387 عنصرا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق رصد الأناضول.
وفي سياق متصل أفادت الوكالة اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي “استهدف بالقصف المدفعي عند الثالثة فجرا، منطقة وادي العصافير عند أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان”.
وعلى خلفية مقتل 12 درزيا معظمهم أطفال وإصابة آخرين، السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”.
ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

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