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القبض على مطلوب للعدالة لضلوعه بجرائم في بيت اولا غرب الخليل..

الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مطلوب للعدالة لضلوعه بجرائم في بيت اولا غرب الخليل..



الخليل/سما/

تمكنت المباحث العامة بشرطة محافظة الخليل، اليوم، من القبض على مطلوب فار من وجه العدالة منذ سنوات في بلدة بيت أولا غرب مدينة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن هذا المطلوب كان فاراً من وجه العدالة منذ 4 سنوات لارتكابه العديد من الجرائم منها سرقة منازل وإطلاق النار وترويع للمواطنين والتزوير.

وأضافت الشرطة بأنه وخلال عملية القبض عليه قام عدد من أقربائه بالتهجم على القوة المشاركة وتم السيطرة عليهم والقبض على 6 أشخاص منهم.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولاً.

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