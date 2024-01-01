حزب الله : الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل"..

بيروت /سما/

قال قيادي في حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، إن الحزب يأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد وأعدّ للأمر كامل عدته.

وأضاف حزب الله:" مفهوم الاحتلال عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعنينا بشيء لأنه عدوان بمعزل عن حجمه."

وبين" طرح علينا الموفدون عدم الرد على العدوان المرتقب وقد أبلغناهم رفضنا ذلك وسنرد حتما على أي اعتداء إسرائيلي"

وأشار القيادي الى أن قيادة المقاومة ستقرر شكل الرد وحجمه على أي عدوان محتمل.

وأكد: قادرون على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف.

وقال: لا نتوقع اجتياحا بريا ولو محدودا للبنان لكننا في حالة جاهزية كاملة، مضيفا "أن الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل".

كما أكد: لم يفاجئنا التبني الأميركي لرواية الاحتلال وسبق وتبنى روايته بمجزرة المعمداني.