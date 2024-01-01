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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين عسكريين في درعا جنوب سوريا

الثلاثاء 30 يوليو 2024 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين عسكريين في درعا جنوب سوريا



دمشق/وكالات/

شنّ الجيش الإسرائيليّ، ليل الإثنين - الثلاثاء، هجوما في سورية، واستهدف بالصواريخ موقعين عسكريين، غرب مدينة نوى، في محافظة درعا، بحسب ما أكّد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان.

وقال المرصد عبر تطبيق "إكس"، إن "إسرائيل استهدفت بالصواريخ موقعا عسكريا غرب مدينة، نوى في الريف الغربي من محافظة درعا"، ليضيف بعد ذلك بوقت وجيز، أن "إسرائيل تهاجم موقعين عسكريين لقوات النظام (السوري) في ريف درعا".

وذكر أن الجيش الإسرائيلي "استهدفت بالصواريخ، كل من تل الجايبة وقاعدة للدفاع الجوي في الموقع، وتل أم حوران الذي تتمركز ضمنها قوات النظام وقوات الدفاع الجوي في ريف درعا الغربي".

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