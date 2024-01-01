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الإعلام العبري : تهديدات “إسرائيل” لحزب الله “فارغة” ليس لها وزن ولا تحقق أي نتائج

الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : تهديدات “إسرائيل” لحزب الله “فارغة” ليس لها وزن ولا تحقق أي نتائج



وصفت وسائل إعلام إسرائيلية، التهديدات الإسرائيلية للمقاومة في لبنان بأنها “دون وزن”، مشددة على أنّها لا تحقق أي نتائج.
وقال محلل الشؤون العسكرية في قناة “كان” الإسرائيلية روعي شارون إن التهديدات الإسرائيلية “لا تعمل”، متذمراً من التهديدات الفارغة التي يطلقها قادة الاحتلال منذ أشهر.
وشدد في كلامه على أن تهديدات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بـ”إعادة لبنان إلى العصر الحجري، وجعلهم سيندمون على اليوم الذي ولدوا فيه ليس لها وزن”.

يأتي كلام شارون في ظل تهديدات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ”الرد” على ما ادّعاه الاحتلال “هجوم حزب الله” على مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، فيما نفى حزب الله، نفياً قاطعاً، هذه الادعاءات بشأن استهداف مجدل شمس.
يُذكر أن أبناء الجولان السوري المحتل تصدوا لنتنياهو، وحاولوا منعه من دخول مجدل شمس ونعتوه بـ”الفاشي والمجرم”.
ورفضت عائلات الشهداء في مجدل شمس لقاء نتنياهو، كما وهاجم أهالي المجدل وزراء وأعضاء في “كنيست” الاحتلال الإسرائيلي.
وشيّع أهالي مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، أمس الأحد، شهداء الاستهداف الإسرائيلي ملعباً لكرة القدم السبت الماضي، عبر صاروخ اعتراضي، أُطلق من القبة الحديدية. وذهب ضحيته، 11 شهيداً من قرية مجدل شمس، بالإضافة إلى إصابة نحو 30 آخرين بينهم حالات حرجة.
ودانت وزارة الخارجية السورية، “الجريمة البشعة التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي، السبت، في مجدل شمس في الجولان السوري المحتل”، واعتبرت أنها تأتي في إطار “محاولات الاحتلال لتصعيد الأوضاع في منطقتنا، وتوسيع دائرة عدوانه عليها”.

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