بمشاهد تدمير وتفجير الدبابات الإسرائيلية.. “القسام” تبعث رسالة دعم إلى المقاومة في لبنان: ستُكملون المُهمة

القدس المحتلة/سما/
وجهت “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة قالت إنها إلى “المقاومة اللبنانية”، عرضت فيها آليات ومدرعات إسرائيلية مدمرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مقطع مصور بثته “القسام” على حسابها في تلغرام، وسط قلق دولي من تحول التوتر العسكري بين إسرائيل و”حزب الله” جنوب لبنان إلى حرب إقليمية شاملة.
واستهلت “القسام” المقطع بكلمة سابقة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وجهها إلى جنوده مطلع يوليو/ تموز الجاري مهددا “حزب الله” اللبناني، وقال فيها إن “الدبابة التي تخرج من رفح يمكنها أن تصل إلى نهر الليطاني جنوب لبنان”.
ومعلقة على كلمة الوزير الإسرائيلي، خاطبت “القسام” فصائل المقاومة التي تقاتل في جنوب لبنان قائلة: “هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح، ونحن على يقين أنكم ستكملون المهمة”.
وعرض المقطع مشاهد متنوعة لعمليات استهداف وتفجير آليات ودبابات إسرائيلية في محاور القتال بمدينة رفح التي بدأت فيها تل أبيب عملية برية منذ 7 مايو/ أيار الماضي ولم تستطع إنهاءها بنجاح وسط تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية.
وختمت “القسام” المقطع بكلمة “لن تبقى لكم دبابات” التي قالها قبل نحو أسبوعين الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مهددا بها إسرائيل حال أقدمت على عملية برية جنوب لبنان.
وعلى خلفية مقتل 12 درزيا معظمهم أطفال وإصابة آخرين السبت، جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم ببلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية، تتزايد توقعات بتصعيد كبير مرتقب بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله”.
وبينما اتهم الجيش الإسرائيلي “حزب الله” بالوقوف وراء هذه الحادثة وتوعد بالرد، نفى الحزب “قطعيا” أي مسؤولية عنها.