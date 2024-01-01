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كاتس يطالب حلف الأطلسي بطرد تركيا من عضويته ورئيس شمال قبرص يدين تصريحاته “الدنيئة” ضد اردوغان

الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس يطالب حلف الأطلسي بطرد تركيا من عضويته ورئيس شمال قبرص يدين تصريحاته “الدنيئة” ضد اردوغان



القدس المحتلة/سما/

 وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين على طرد تركيا من عضويته بعد أن هدد رئيسها رجب طيب أردوغان بأن بلاده قد تدخل إسرائيل مثلما دخلت ليبيا وناجورنو قرة باغ فيما مضى.
وقالت وزارة الخارجية “في ضوء تهديدات الرئيس التركي أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليمات للدبلوماسيين… بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي والدعوة للتنديد بتركيا والمطالبة بطردها من الحلف”.
وقال أردوغان، وهو منتقد شرس لحرب إسرائيل على حركة حماس في غزة، في خطاب ألقاه أمس الأحد “يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء السخيفة بفلسطين. فثلما دخلنا قرة باغ وليبيا، قد نفعل شيئا مشابها معهم”.
ولم يوضح نوع التدخل الذي كان يشير إليه.

وقال كاتس في البيان “أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل. يجب أن يتذكر ما حدث هناك وكيف انتهى”.
وأضاف “أصبحت تركيا، التي تستضيف مقر حماس المسؤول عن الهجمات الإرهابية على إسرائيل، عضوا في محور الشر الإيراني، إلى جانب حماس وحزب الله والحوثيين في اليمن”.
وتتدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ أكثر من عقد بعد أن كانا ذات يوم حليفين إقليميين مقربين
وصمدت التجارة الثنائية في وجه العديد من العواصف الدبلوماسية، إذ وصلت إلى مليارات الدولارات سنويا، لكن تركيا قالت هذا الشهر إنها ستوقف جميع المبادلات التجارية مع إسرائيل لحين انتهاء الحرب وتدفق المساعدات دون عوائق إلى غزة.
من جانبه أدان رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، “التصريحات الدنيئة” لكاتس، ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في “رسالة تنديد” نشرها، الاثنين، ردا على تصريحات لكاتس تطاول فيها على الرئيس أردوغان.
تتار وصف تصريحات مسؤولي إسرائيل ضد الرئيس أردوغان بأنها “تتجاوز الحدود”.
وأكد أنه من غير المقبول “تطاول مسؤولي إسرائيل التي تواصل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل المدنيين دون تمييز بين طفل ومسن، على الرئيس أردوغان الذي يقف دوما بجانب المظلومين”.
واعتبر أن تصريحات “كاتس” بشأن الرئيس أردوغان، “محاولة منه للتستر على الجرائم بحق الإنسانية والتي ترتكبها بلاده بشكل شبه يومي”.
واختتم الرسالة مطالبا المجتمع الدولي بوقف “الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.
وتأتي تصريحات تتار وأوستل عقب تهجّم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على الرئيس أردوغان في منشور له على منصة “إكس” مساء الأحد.

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