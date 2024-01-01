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الجيش الإسرائيلي ينقل 3 كتائب إلى قاعدة “بيت ليد” التي تسودها الفوضى بعد حادثة الاعتداء على أسير من غزة

الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي ينقل 3 كتائب إلى قاعدة “بيت ليد” التي تسودها الفوضى بعد حادثة الاعتداء على أسير من غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، نقله 3 كتائب كان مقررًا أن تدخل قطاع غزة، إلى قاعدة “بيت ليد” وسط إسرائيل، والتي اقتحمها متظاهرون يمينيون احتجاجا على اعتقال جنود متهمين بارتكاب اعتداء جنسي بحق أسير فلسطيني من غزة.
وتسود حالة من الفوضى داخل قاعدة “بيت ليد”، عقب اقتحام عشرات المتظاهرين اليمينيين المحكمة العسكرية داخل القاعدة، احتجاجا على اعتقال الجنود العشرة المعتدين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: “أبلغ الجيش الإسرائيلي كتيبتين من لواء ناحال (أحد ألوية النخبة) وكتيبة من اللواء 401 (مدرّعات) كان من المفترض أن تدخل القطاع خلال الأيام المقبلة، بنقلها إلى بيت ليد”.
من جانبها، قالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن “إعلان الجيش عن نقل الكتائب إلى بيت ليد يهدف إلى حماية القاعدة”.

واقتحم عشرات المتظاهرين اليمينيين، الاثنين، معسكر “سدي تيمان” (جنوب)، احتجاجا على اعتقال 10 جنود احتياط متهمين بالاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني.
ولاحقا، اقتحم العشرات من بينهم جنود ملثمون مسلحون يرتدون الزي العسكري وأعضاء كنيست ووزراء قاعدة “بيت ليد” (وسط) والمحكمة العسكرية بداخلها، حيث يخضع الجنود المتهمون للتحقيق، وسط مواجهات عنيفة مع الشرطة العسكرية وأمن القاعدة، وفق صحيفة “هآرتس”.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت النقاب عن أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة، لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة حتى في فتحة الشرج، ما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.
وفي الأشهر الأخيرة، كثرت التقارير التي تندد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن “سدي تيمان”، وعادة تدعي السلطات الإسرائيلية أنها تحقق في الأمر دون نتائج ملموسة.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدّمته مؤسسات حقوقية إسرائيلية لإغلاق سجن “سدي تيمان” سيئ السمعة، حيث يتعرض معتقلون فلسطينيون من غزة لتعذيب واعتداءات جنسية وإهمال طبي بطريقة ممنهجة وتمنع إسرائيل زيارة أي وفود حقوقية للوقوف على أوضاعهم.

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