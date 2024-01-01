الأردن يعلق رحلاته الجوية إلى بيروت الإثنين والثلاثاء في ظل التصعيد بين إسرائيل وحزب الله..

عمان/سما/

قررت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت يومي الإثنين والثلاثاء.

وبهذا، انضمت الشركة إلى شركات طيران من دول عديدة؛ في ظل توقعات بتصعيد كبير بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأردنية، في بيان، إنها قررت "تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت اليوم (الإثنين) وغدًا (الثلاثاء)"، مع "استمرار التقييم" للوضع، وفق الوكالة الرسمية.

فيما ذكرت هيئة الطيران المدني الأردنية (حكومية)، عبر بيان، أن "تعليق الرحلات للشركات الوطنية هو إجراء تحوطي ناتج عن تقييم للمخاطر بالنسبة للرحلات الجوية إلى بيروت".

وتابعت: ستتم "متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل الرحلات الجوية بأمن وسلام".