أميركا وأستراليا والهند واليابان: ملتزمون بدولة فلسطينية

سما / وكالات /

أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان، في بيان رباعي، الاثنين، التزامها بدولة فلسطينية "تأخذ في الحسبان المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل"، في إطار حل الدولتين الذي يحقق السلام في الشرق الأوسط.

وأضافت الدول الأربع، في البيان، أنه "يجب أن تتوقف الأفعال التي تقوض فرص حل الدولتين مثل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتطرف العنيف من كل الأطراف".

واجتمع كبار الدبلوماسيين من اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند في طوكيو، اليوم الاثنين، لمناقشة المخاوف الأمنية والدعم المشترك لتعزيز السلامة البحرية والأمن السيبراني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسط توترات متزايدة مع الصين.

وخلال الاجتماع الذي استضافته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، من المتوقع أن يتقاسم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ ووزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمايام جايشانكار المعارضة القوية لجرأة بكين المتزايدة في بحر الصين الجنوبي.

وأثارت الصين توترات متزايدة مع العديد من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمطالباتها بالسيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي وطرق التجارة البحرية الحيوية به. كما تقول بكين إن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، جزء من أراضيها وأنها قد تضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي ما تعرف بمحادثات الرباعية من المتوقع أن يناقش الوزراء الأربعة التعاون لمواجهة الهجمات السيبرانية والتعامل مع التضليل وضمان الأمن البحري، كما يتطلعون إلى دعم البلدان الأخرى في المنطقة لتعزيز قدراتها في تلك المجالات.