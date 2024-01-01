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شهداء وإصابات بينهم أطفال بحالات خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة ودراجة نارية في جنوب لبنان

الإثنين 29 يوليو 2024 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وإصابات بينهم أطفال بحالات خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة ودراجة نارية في جنوب لبنان



بيروت /سما/

استشهد شخصان وأُصيب 4 آخرون بجروح، صباح الاثنين، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة ودراجة نارية جنوبي لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: “استهدفت مسيّرة معادية سيارة بين (بلدتي) ميس الجبل وشقرا على طريق القلعة (جنوب)، وأسفرت عن جريحين”.
“كما استُهدفت دراجة نارية على طريق ميس الجبل – شقرا قرب قلعة دوبيه على الطريق بين ميس الجبل وشقرا”، وفق الوكالة.
وأوضحت أن الغارة الثانية “أسفرت عن شهيدان وجريحين، أحدهما طفل والآخر في حال خطرة. وتعمل فرق الإسعاف على نقل الإصابات إلى مستشفى تبنين الحكومي”.

وحتى الساعة 07:20 “ت.غ” لم تتوفر إفادة إسرائيلية في هذا الشأن.

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