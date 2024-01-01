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الخارجية التركية تصعد مع اسرائيل: كيفما كانت نهاية هتلر كذلك ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو

الإثنين 29 يوليو 2024 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية التركية تصعد مع اسرائيل: كيفما كانت نهاية هتلر كذلك ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو



انقرة/سما/

قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن نهاية “مرتكب الإبادة الجماعية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو” ستكون على غرار نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر.
وفي منشور عبر منصة اكس”، قالت الوزارة: “كيفما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، كذلك ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو”.
ومؤكدة أن “الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين”، قالت مخاطبة من بستهدفون الشعب الفلسطيني: “لن تستطيعوا إبادتهم”.
وأضافت: “كما حوسب النازيون مرتكبو الجرائم الجماعية كذلك سيُحاسب الذين يسعون لإبادة الفلسطينيين”.

وأسفرت حرب إسرائيل، المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر تل أبيب قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

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