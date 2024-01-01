“حتى الصراصير لن تنجو”.. خبير أسلحة إسرائيلي يشرح بدقة قدرات سلاح جديد امتلكه حزب الله

القدس المحتلة/سما/

نشرت صحيفة “معاريف” العبرية مقالا سلط الضوء على ما نشرته صحيفة “الجريدة” الكويتية في الأيام الماضية ويفيد بتسليم إيران أسلحة كهرومغناطيسية لحزب الله اللبناني.

وعلى خلفية ما نشر، أجرت الصحيفة لقاء مع روتيم مي تال الرئيس التنفيذي لشركة “Asgard Systems” المعنية بتطوير التكنولوجيا العسكرية للصناعات الدفاعية في إسرائيل، حيث قال المسؤول إن “وصف الأسلحة بالكهرومغناطيسية يعني الحديث عن شيء لم يره أحد من قبل لكن الجميع يفهم أنه موجود في الواقع وفي حالتنا على رقعة الشطرنج الجيوسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط”، حسب “روسيا اليوم”.

وأضاف روتيم مي تال في وصفه للسلاح الكهرومغناطيسي: “تخيل أن يضرب البرق المبنى الذي تعيش فيه وتتوقف أنظمة المياه والكهرباء والأجهزة المنزلية وأنظمة التلفزيون والأنظمة الطبية عن العمل تماما كما هو الحال في انقطاع التيار الكهربائي.. هذه الأنظمة في هذه الحالة يمكن أن تحترق من الداخل مثل ماس كهربائي”.

وتابع قائلا: “أفترض أن التهديد يتركز أكثر على القواعد والمنشآت الاستراتيجية وأنظمة تحلية المياه وأنظمة شبكة الكهرباء الإسرائيلية، لكن لا يمكن القول بدقة إن مثل هذا السلاح لم يستخدم في التاريخ.. لا توجد مصادر ومراجع يمكن التعلم منها”.

وصرح بأن “الفيزياء هي الفيزياء لكن تختلف في الطريقة التي يختارونها لاستخدام مثل هذه القدرة، ولكن أعتقد أن النموذج سيكون بالتأكيد على شكل طائرة بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض تماما كما حدث في الهجوم الحوثي والذي ضرب نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب، فبدلا من الرأس الحربي الحركي بالبارود سيكون من الممكن تسليح مقدمة الطائرة بدون طيار بآلية استباقية للنبض الكهرومغناطيسي والتي يتم تشغيلها عن طريق تحليق الطائرة بدون طيار وتقوم بإصدار نبض كهرومغناطيسي في لحظة الاتصال بالهدف”.

وأردف روتيم مي تال: “ولكن مرة أخرى، ليس من الممكن حقا معرفة ذلك وهو في الغالب مجرد تكهنات.. وهذا بسبب أنه لا يوجد توثيق حتى الآن لاستخدام مثل هذا السلاح أو التكنولوجيا”.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة “Asgard Systems” “من منظور شخصي، لا يعد هذا خطوة على خريطة التهديدات المحتملة فحسب بل من الضروري والصحيح التعامل مع مثل هذا التهديد كخطوة قريبة ومعالجة التهديد بأسلحة غير تقليدية”.

وأوضح أن التهديد بالأسلحة غير التقليدية وارد لأن المعالجات الإلكترونية في عام 2024 تدير وتشغل جميع الأنظمة الحيوية في إسرائيل من بنية تحتية وأنظمة طبية وتطبيقات أمنية وعسكرية.

واختتم تصريحاته بالقول: “إذا فكرنا في تشبيه الستينيات الذي يصف أنه في حالة حدوث انفجار نووي فإن الصراصير فقط هي التي ستنجو.. المثال نفسه ينطبق على هجوم كهرومغناطيسي لكن الصراصير (مصطلح يشير إلى المكونات الإلكترونية في الدوائر الكهربائية) لن تنجو هذه المرة”، وشدد على أن ذلك سيؤثر على الجميع.