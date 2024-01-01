298 يوما للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة..

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم298 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٦٦ شهيدا و ٢٤١ اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٩٣٢٤ شهيدا و ٩٠٨٣٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وسط قطاع غزة

واجبر الاحتلال الاسرائيلي عشرات الآلاف من سكان مخيمي البريج والنصيرات على النزوح بعد إصداره قرارات إخلاء شملت كامل مخيم البريج والأجزاء الشمالية والشرقية لمخيم النصيرات.

واستهدف طيران الاحتلال منزل يعود لعائلة عليان بمخيم البريج وسط القطاع

وجددت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشمال مخيم النصيرات.

جنوب القطاع

ويواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية الواسعة شرق وجنوب محافظة خان يونس في وقت شملت الغارات جميع أنحاء المحافظة.

ووصل إلى مشفى ناصر ٣٤ شهيد خلال ٢٤ ساعة الأخيرة نتيجة الغارات الاسرائيلية .

واستشهد ١٢ مواطن في قصف منزل لعائلة ابو مسلم وسط خان يونس فيما استشهد خمسة مواطنين في منطقة المواصي باستهداف خيمة .

وبين الشهداء خمسة أطفال اربعة منهم قطعت روؤسهم.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في بلدة القرارة شمالي مدينة خانيونس.

وشنت الطائرات الحربية حزام ناري على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

وشوهدت سحب دخان في رفح ناجمة عن نسف الاحتلال لمباني سكنية.

غزة والشمال

وينفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية جنوب مدينة غزة تتركز في حي تل الهوا الذي تعرض لقصف مدفعي.

وانتشل المسعفون اربعة شهداء من الحي اثر تعرضهم لقصف اسرائيلي.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزل لعائلة الجعل في حي الصبرة جنوب مدينة غزة .

وقصفت المدفعية مع إطلاق نار و تقدم لآليات الاحتلال جنوب حي الصبرة في مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل يعود لعائلة دلّول في حي الصبرة ما أسفر عن عدد من الاصابات.