  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الامم المتحدة: 9% من سكان غزة هُجّروا خلال الأسبوع الماضي

الإثنين 29 يوليو 2024 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة: 9% من سكان غزة هُجّروا خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، "أوتشا"، إن 9% من سكان قطاع غزة تم تهجيرهم خلال الأسبوع الماضي فقط بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وأوضح المكتب الأممي أن 29 ألف شخص كانوا موجودين في المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها أمس الأحد.

وأضاف أن النزوح المتكرر يحرم المدنيين من البقاء على قيد الحياة بكرامة.

وذكر أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يقدرون أن أكثر من 190 ألف فلسطيني شُردوا هذا الأسبوع من خان يونس ودير البلح منذ صدور أمر الإخلاء يوم الاثنين. ولا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس مع تواصل القتال.

وأكد المكتب الأممي أن أوامر الإخلاء الأخيرة والأعمال العدائية المكثفة أثرت على عمليات الإغاثة وقوضت جهود توفير المساعدات الضرورية للمدنيين في خان يونس.

وذكر المكتب الأممي أن استمرار انعدام الأمن وتخصيص نقطة وصول واحدة فقط لدخول وخروج العاملين في المجال الإنساني، وهي معبر كرم أبو سالم، قوض جهود نشر فرق الطوارئ الطبية في غزة التي تشتد الحاجة إليها لتخفيف العبء على الطواقم الطبية المنهكة في القطاع.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو مهدداً ”حزب الله” : سيدفع ثمنا باهظا لم يدفعه من قبل..

دعوات لفتح الملاجئ..هاليفي يجري تقييما للوضع والتصديق على خطط عسكرية بالشمال

لافروف: تدمير “حماس” بالكامل كما يريد نتنياهو مستحيل والتهدئة في غزة تبقى بعيدة المنال

الامم المتحدة تحذر من “صراع أوسع”وحرب شاملة بالمنطقة بعد حادثة مجدل شمس..

وزيرة اسرائيلية : تصريحات هاريس بشأن إقامة دولة فلسطينية مؤسفة

الكابنيت الاسرائيلي يخول نتنياهو وغالنت اختيار الأهداف المنوي ضربها في لبنان

رئيس الموساد يصل إلى روما للمشاركة في مفاوضات وقف النار بغزة ..

الأخبار الرئيسية

298 يوما للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة..

لاول مرة ..اعلان نتائج الثانوية العامة بدون غزة ..

الكابنيت الاسرائيلي يخول نتنياهو وغالنت اختيار الأهداف المنوي ضربها في لبنان

مجزرة جديدة ..13 شهيدا في قصف اسرائيلي على خان يونس

دعوات لفتح الملاجئ..هاليفي يجري تقييما للوضع والتصديق على خطط عسكرية بالشمال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية