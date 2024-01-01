لاول مرة ..اعلان نتائج الثانوية العامة بدون غزة ..

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام 2024.

وللمرة الأولى انطلقت امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين بدون قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو يوم بدء الحرب، توقفت العملية التعليمية بمراحلها كلها في قطاع غزة حيث تم تحويل المدارس الى مراكز إيواء للنازحين.

وقالت التربية والتعليم ان 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 10 آلاف، بالإضافة لـ400 معلم.

وأضافت أنه لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل.

وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.