  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لاول مرة ..اعلان نتائج الثانوية العامة بدون غزة ..

الإثنين 29 يوليو 2024 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة ..اعلان نتائج الثانوية العامة بدون غزة ..



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة للعام 2024.

وللمرة الأولى انطلقت امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين بدون قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو يوم بدء الحرب، توقفت العملية التعليمية بمراحلها كلها في قطاع غزة حيث تم تحويل المدارس الى مراكز إيواء للنازحين.

وقالت التربية والتعليم ان 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام، واستشهد منهم 10 آلاف، بالإضافة لـ400 معلم.

وأضافت أنه لا نسبة عامة للنجاح فأعداد الطلبة لم تكتمل.

وتقدم نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا)، للامتحانات في 506 من قاعات امتحانات الثانوية العامة، باستثناء طلبة قطاع غزة، والبالغ عددهم 39 ألف طالب، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو مهدداً ”حزب الله” : سيدفع ثمنا باهظا لم يدفعه من قبل..

دعوات لفتح الملاجئ..هاليفي يجري تقييما للوضع والتصديق على خطط عسكرية بالشمال

لافروف: تدمير “حماس” بالكامل كما يريد نتنياهو مستحيل والتهدئة في غزة تبقى بعيدة المنال

الامم المتحدة تحذر من “صراع أوسع”وحرب شاملة بالمنطقة بعد حادثة مجدل شمس..

وزيرة اسرائيلية : تصريحات هاريس بشأن إقامة دولة فلسطينية مؤسفة

الكابنيت الاسرائيلي يخول نتنياهو وغالنت اختيار الأهداف المنوي ضربها في لبنان

رئيس الموساد يصل إلى روما للمشاركة في مفاوضات وقف النار بغزة ..

الأخبار الرئيسية

298 يوما للحرب على فلسطين.. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة..

الكابنيت الاسرائيلي يخول نتنياهو وغالنت اختيار الأهداف المنوي ضربها في لبنان

مجزرة جديدة ..13 شهيدا في قصف اسرائيلي على خان يونس

دعوات لفتح الملاجئ..هاليفي يجري تقييما للوضع والتصديق على خطط عسكرية بالشمال

الامم المتحدة تحذر من “صراع أوسع”وحرب شاملة بالمنطقة بعد حادثة مجدل شمس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية