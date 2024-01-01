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نتنياهو يقرر منع اطفال غزة المحتلة للعلاج في الامارات

الإثنين 29 يوليو 2024 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يقرر منع اطفال غزة المحتلة للعلاج في الامارات



القدس المحتلة/سما/

 قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع اطفال غزة المحتلة للعلاج في الامارات ردا على مقتل اطفال الجولان السورية المحتلة.

وأمر نتنياهو، اليوم (الأحد)، بتأجيل مغادرة الأطفال المرضى والجرحى من قطاع غزة لتلقي العلاج في الإمارات العربية المتحدة، هذا ما قاله مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس".

وبحسب المصدر فإن نتنياهو قرر تأجيل خروج الأطفال من القطاع ردا على مقتل 11 طفلا جراء القصف الصاروخي في مجدل شمس.

وذكرت جمعية الأطباء من أجل حقوق الإنسان أن القرار هو "لعبة قاسية من قبل الحكومة الإسرائيلية على حياة الأطفال".

وكان من المفترض أن تقلع الاحد طائرة أولى تقل نحو 250 طفلا مريضا من قطاع غزة إلى الإمارات.

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