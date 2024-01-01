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هارتس : التصعيد القادم في الشمال يعتمد بشكل أساسي على رد فعل حزب الله

الأحد 28 يوليو 2024 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : التصعيد القادم في الشمال يعتمد بشكل أساسي على رد فعل حزب الله



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر سياسي اسرائيلي لصحيفة "هآرتس" إن سيناريو التصعيد واسع النطاق في الجبهة الشمالية "يعتمد بشكل أساسي على حزب الله وكيفية رده على الهجوم الإسرائيلي المتوقع. 

واضاف " علينا أن ننتظر ونرى". منذ حادث إطلاق النار الذي وقع الليلة الماضية في مجدل شمس، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا ، تحاول الولايات المتحدة وفرنسا منع التدهور إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وقد أخبر دبلوماسيون غربيون صحيفة "هآرتس" أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لمنع ذلك الرد الإسرائيلي يتمثل في إشعال حرب واسعة النطاق بين الطرفين، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية.

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