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مجزرة جديدة ..13 شهيدا في قصف اسرائيلي على خان يونس

الأحد 28 يوليو 2024 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة جديدة ..13 شهيدا في قصف اسرائيلي على خان يونس



غزة/سما/

استشهد 13 مواطنا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في قصف الاحتلال لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو مسلم في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة العشرات، نقلوا إلى مستشفى ناصر.

وأضاف أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة السكة في خان يونس، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين ، نقلوا إلى مستشفى ناصر.

وخلال أقل من ساعتين استشهد 17 مواطنا بينهم حوالي 5 أطفال منهم 4 بدون رأس في ثلاثة مجازر واحدة غرب المواصي واخرى قرب عمارة جاسر ومنطقة التحلية يصل العدد منذ الصباح لحوالي 27 شهيد في خانيونس.

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