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الإحصاء: 4.4 مليون مشترك هاتف خلوي و383 الف خط ثابت خلال العام الماضي

الأحد 28 يوليو 2024 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: 4.4 مليون مشترك هاتف خلوي و383 الف خط ثابت خلال العام الماضي



رام الله/سما/

أفادت بيانات رسمية أن مجموع خطوط الهاتف الرئيسية العاملة في فلسطين قرابة 383.7 الف خط وذلك في نهاية العام الماضي.

وأوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني أن المعدل الشهري لأعداد المكالمات الهاتفية المحلية في فلسطين بلغ 13.3 مليون مكالمة توزعت بواقع 88.6 بالمئة في الضفة الغربية و11.4 بالمئة في قطاع غزة.

وأضاف انه على صعيد الهاتف الخلوي الفلسطيني فانه في نهاية العام بلغت عدد المشتركين 4.4 مليون مشترك يستخدمون نظام الدفع المسبق (الكرت) ونظام الفاتورة.

ووفقا للبيان فان عدد المشتركين في خدمة الأنترنت بواسطة خطوط الاتصال السريع بلغت نحو 384 ألفا منها 278.9 الف خط في الضفة الغربية و قرابة 105.3 الف خط في قطاع غزة مع نهاية العام 2023.

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