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الاف المواطنين يشيعون جثماني الشهيدين حشاش ومشه في نابلس

الأحد 28 يوليو 2024 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاف المواطنين يشيعون جثماني الشهيدين حشاش ومشه في نابلس



نابلس / سما /

شيع اهالي نابلس، اليوم الأحد، جثماني الشهيدين علي بسام حشاش، ولؤي محمد مشه إلى مثواهما الأخير في مخيم بلاطة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، بمشاركة الفعاليات الشعبية، والرسمية، والوطنية إلى مخيم بلاطة، لإلقاء نظرة الوداع عليهما، ومن ثم تم الصلاة عليهما في مسجد عباد الرحمن داخل المخيم، ثم ووري جثماناهما الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد حشاش (24 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها المخيم للمرة الثالثة مساء أمس السبت، بعد أن كانت قد قصفت بطائرة مسيرة مجموعة مواطنين في حارة الجماسين داخل المخيم ما أدى لاستهشاد مشة وإصابة آخرين.

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