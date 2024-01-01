رئيس الموساد يصل إلى روما للمشاركة في مفاوضات وقف النار بغزة ..

روما/سما/

وصل اليوم الأحد إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى في غزة.

وقال الموقع إن "برنياع وصل إلى روما صباح اليوم لحضور قمة مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، بمشاركة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وكذلك رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل".

يأتي ذلك، بينما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير ومصدرين آخرين أن إسرائيل سلمت مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة إلى الولايات المتحدة السبت، والذي تضمن مطالب جديدة قد تعقد إبرام الصفقة.

وكشف الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد موقفه بشأن الصفقة وأضاف مطالب جديدة، مثل إنشاء آلية لمراقبة حركة الأسلحة والمقاومين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى الشمال، والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية على الحدود بين غزة ومصر.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الاقتراح المحدث يتضمن ذكر إنشاء آلية أجنبية لمراقبة ومنع نقل المقاومين والأسلحة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، ولكن دون تحديد كيفية عمل هذه الآلية أو من سيكون المسؤول عنها.