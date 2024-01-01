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66 شهيدا و 241 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

الأحد 28 يوليو 2024 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
66 شهيدا و 241 جريحا في غزة خلال 24 ساعة



غزة / سما /

قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الاحد، ان قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و241 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واشارت الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 39324 شهيدا و90830 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 296 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

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