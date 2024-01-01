لافروف: تدمير “حماس” بالكامل كما يريد نتنياهو مستحيل والتهدئة في غزة تبقى بعيدة المنال

موسكو/ وكالات/

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، تعليقا على حادث بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، إن موسكو لا ترى حتى الآن أي آفاق لإنهاء إراقة الدماء في الشرق الأوسط.

وقال لافروف: "لا توجد آفاق لإنهاء إراقة الدماء هذه بعد".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد ردت إسرائيل مرارا وتكرارا، من خلال رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، للدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار بالقول إنها لن تتوقف حتى تدمر حماس تماما. في رأيي - وكثيرون من زملائي يتشاطرون وجهة النظر هذه - إنها مهمة غير واقعية أن ندمر بالكامل منظمة موجودة ولديها قدرات كافية ودعمٍ كافٍ، بما في ذلك في العالم الإسلامي".