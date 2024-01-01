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إصابة فتى في اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

الأحد 28 يوليو 2024 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة فتى في اشتباكات مسلحة خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة



نابلس/سما/

أصيب فتى (17 عاما)، الليلة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تمكنت من نقل الفتى إلى المستشفى، بعد عرقلة الاحتلال إسعافه، وإطلاق الرصاص نحو مركبات الإسعاف.

واندلعت اشتباكات عنيفة، الليلة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن المقاومين يخوضون اشتباكات عنيفة تخللها تفجير عبوات محلية الصنع، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا وقصفته بقذيفة "انيرجا" في مخيم بلاطة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مخيم بلاطة شرق نابلس، للمرة الرابعة خلال 24 ساعة.

وأفاد مصدر محلي، بأن الاقتحام تخلله إطلاق نار كثيف وانتشار القناصة ووصول المزيد من التعزيزات ترافقها جرافة.

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