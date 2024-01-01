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السفير الإيراني في لبنان: لا نتوقع أن تشن إسرائيل حربا على حزب الله وجاهزون للدفاع عن المقاومة..

الأحد 28 يوليو 2024 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإيراني في لبنان: لا نتوقع أن تشن إسرائيل حربا على حزب الله وجاهزون للدفاع عن المقاومة..



طهران /وكالات /

قال السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني عقب حادثة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، "بغض النظر عن مسرحية الاحتلال لا زالت اللاءات الثلاث تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب".

وأضاف السفير الإيراني في لبنان في تدوينة على صفحته بمنصة "X" مساء السبت: "أولا، لا نتوقع شن الحرب ونعتبر أن فرصها ضئيلة جدا بسبب معادلات القوة المفروضة".

وتابع قائلا: "ثانيا، لا نريد الحرب لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما ما تسعى للتخفيف من حدة التوترات في المنطقة".

وأردف بالقول: "ثالثا، لا نخافها بكل ما للكلمة من معنى ولأعدائنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن المقاومة".

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