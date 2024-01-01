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سموتريتش يطالب باغتيال حسن نصر الله

الأحد 28 يوليو 2024 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سموتريتش يطالب باغتيال حسن نصر الله



القدس المحتلة/سما/

دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء السبت، لاغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ردا على هجوم مجدل شمس.

وقال سموتريتش في تصريحات صحفية "حان وقت العمل ويجب على رئيس الوزيراء بنيامين نتنياهو العودة فورا وعلى كل لبنان أن يدفع الثمن".

وقتل عشرة أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بعضهم بحالة خطيرة من جراء سقوط شظايا صاروخية في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وبينما نفى حزب الله، أن يكون قد أطلق صواريخ على الجولان، إلا أن الجيش الإسرائيلي حمّل الحزب المسؤولية وتوعد برد صعب في لبنان.

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